Salvini domani sarà a Perugia: "Sull’idea di Europa non si arretra"

"Domani il nostro segretario federale e ministro per le Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini tornerà in Umbria per la presentazione del suo libro ‘Controvento - L’Italia che non si arrende’". Ad annunciarlo è il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti. "Saremo al Perugia Plaza Hotel alle 17.30. Saranno presenti anche la presidente Donatella Tesei e i nostri candidati umbri alle elezioni europee Valeria Alessandrini e Antonio Tacconi" aggiunge. "Sarà quindi anche un’occasione – sostiene Marchetti – per parlare dell’idea di Europa che la Lega, con determinazione e coerenza, sta portando avanti. Abbiamo detto con chiarezza, e non faremo passi indietro – spiega Marchetti -, che vogliamo più Italia in Europa e non scenderemo a compromessi con chi in questi anni ha lavorato per renderci deboli attaccando i nostri agricoltori, le imprese, la casa, le auto". E sempre a proposito di appuntamenti oggi alle 18,30 a Ponte San Giovanni all’anfiteatro del parco Bellini, Vittoria Ferdinandi parlerà con Serse Cosmi di "Perugia città europea dello sport" il progetto "per rendere l’accesso allo sport un diritto garantito per tutti e tutte".