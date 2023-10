Salute mentale. Cinque visite gratis

Open Day Salute Mentale: il 10 ottobre cinque visite gratuite anche all’ospedale Santa Maria , nell’ambito dell’ iniziativa Bollino Rosa di Fondazione Onda. L’ Open Day Salute Mentale è promosso in 120 ospedali in ricordo di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa da un suo paziente a Pisa. Il servizio Psicologia del Santa Maria effettuerà, il 10 ottobre dalle 9 alle 13, cinque consulenze psicologiche in presenza o telefoniche, previa prenotazione al numero 0744205667.