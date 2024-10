Salmonella nelle mense di scuola. Eseguita la prima sanificazione

BASTIA UMBRA - Vicenda salmonella, è stata effettuata la sanificazione del punto cottura Pascoli e dei terminali di distribuzione interessati: Infanzia Via Pascoli, Infanzia e Primaria Costano, Infanzia e Primaria XXV Aprile, Infanzia e Primaria Borgo, Primaria Don Bosco, Nido San Lorenzo. Predisposto inoltre un menù di transizione per le giornate di domani, 15 e 16 ottobre in considerazione della riorganizzazione del servizio mensa con nuovi operatori, furgoni di trasporto. Ieri si è svolto un incontro - presenti il sindaco Erigo Pecci, l’assessora Elisa Zocchetti, la responsabile del Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche Giusy Anatra, le cooperative che si occupano della preparazione e del trasporto dei pasti, l’autorità sanitaria e le dirigenti scolastiche - per fare il punto della situazione, le disposizioni e le ulteriori misure di prevenzione da adottare.