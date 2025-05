Rubati monitor e mouse negli uffici comunali

SPOLETO – Misterioso furto di un monitor e di un mouse per pc agli uffici comunali di piazza della Genza. A presentare la denuncia alla polizia locale è stato un dirigente comunale nei giorni scorsi. A rilevare invece il furto sarebbero stati i dipendenti lunedì mattina al rientro a lavoro dopo il ponte del primo maggio. A quanto pare una delle porte d’accesso al palazzo sarebbe stata trovata aperta, ma non sarebbero stati rilevati segni di effrazione.

Il sospetto che ignoti si siano introdotti all’interno del palazzo ha spinto la direzione ad effettuare una sorta di inventario della strumentazione presente ed è stato possibile quindi scoprire che ignoti si siano impossessati proprio di un monitor ed di un mouse per un valore di poche centinaia di euro. Ora Piazza della Genga si trova a pochi passi da piazza del Mercato che nella stagione estiva diventa il cuore della movida cittadina. Non solo movida, ma anche "malamovida" ed i residenti nei giorni scorsi avrebbero denunciato scorribande di giovani proprio in quella zona di palazzo della Genga dove non sono presenti le telecamere di videosorveglianza e quindi si trasforma in una sorta di "zona franca" dove tutto è consentito. Proprio a cavallo del ponte in questa piazza, secondo i residenti, i giovani si riuniscono per consumare superalcolici e si sarebbe verificata anche una rissa riscontrata anche con delle macchie di sangue lungo la strada.