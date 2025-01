Rubano lampeggianti alla Protezione civile

CITTA’ DI CASTELLO – Avevano rubato un lampeggiante blu da un’auto della protezione civile in servizio nella notte di capodanno, ora due persone sono state denunciate dalla polizia locale per furto con destrezza. I responsabili, maggiorenni, individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza.

Nel centro storico presidiato dalle forze dell’ordine, di polizia e dalla protezione civile due ignoti, approfittando della momentanea assenza degli operatori addetti alla sicurezza, senza apparente motivo, avevano rubato un dispositivo lampeggiante blu posizionato sul tettuccio di un’auto della protezione civile gruppo "La Rosa dell’Umbria", parcheggiata in corso Cavour.

A seguito della denuncia gli agenti hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza posizionate lungo l’intero perimetro così da identificare i due autori del furto che sono stati denunciati e il lampeggiante restituito ai legittimi proprietari.

A proposito di furti: alcune segnalazioni sono giunte nelle scorse ore dalla zona sud del capoluogo tifernate, da Bivio Lugnano dove in un’abitazione sono entrati i ladri, ma non son riusciti a portare via nulla. Nelle ore precedenti al fatto un’auto sospetta era stata segnalata alle forze dell’ordine.

Sempre a Città di Castello nei giorni scorsi, zona stadio, da un’auto rubati abiti e altre suppellettili. In entrambi i casi sono stati acquisiti gli elementi utili alle indagini dalle forze dell’ordine cui si sono rivolte le persone rimaste vittima di questi episodi.