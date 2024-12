Rogo alle Fonderie Tacconi. Il Comitato: "Accesso agli atti". Attesa per i risultati delle analisi

Si attendono i risultati delle analisi di Arpa e Usl sugli effetti dell’incendio alla Fonderia F.A. (ex Tacconi) sia sull’ambiente che sulla salute di chi vi opera e di chi abita nella zona: ci vorrà del tempo. Si aspetta anche che le indagini della Procura facciano piena luce su quanto accaduto, con le fiamme che, giovedì sera, sono partite dai trasformatori del locale tecnico trovando negli olii minerali che li alimentano facile “presa“: il fuoco si é levato altissimo. Sullo sfondo anche i tempi necessari alla ripresa delle attività, con le preoccupazioni, evidenziate dai sindacati, sul piano occupazionale e sul futuro dei 400 dipendenti dell’azienda. Detto che l’ordinanza comunale, con una serie di divieti, è stata ristretta alle immediate vicinanze della fonderia, c’è da registrare una nuova presa di posizione del Comitato di Via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli- Assisi che, tramite l’avvocato Valeria Passeri, ha presentato una richiesta di accesso agli atti - ad Arpa, Usl, Comando Vigili del Fuoco di Perugia, alla Procura di Perugia - per avere una serie di informazioni ambientali. "Chiediamo copia dell’autorizzazione sanitaria perché la Fonderia è industria insalubre di prima classe – spiega l’avvocato Passeri –. Chiediamo inoltre di conoscere se Fonderie F.A. S.p.A sono dotate di vasche per trasformatori elettrici che consentano un rapido versamento del dielettrico (olii) e la naturale estinzione delle fiamme, per evitare la dispersione degli olii esausti e quindi la propagazione delle fiamme. Fra le nostre richieste, anche quella dei verbali dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere gli incendi nel 2018 e nel 2022, i rapporti di prova e campionamenti di Arpa e le relazioni Usl a seguito dell’incendio del 5 dicembre 2024".

Maurizio Baglioni