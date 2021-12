New York, 4 dicembre 2021 - E' di Perugia il ragazzo ferito a New York negli stessi minuti in cui è stato ucciso il piemontese Davide Giri. Roberto Malaspina, 27 anni, era nella Grande Mela per una ricerca che stava svolgendo alla Columbia University quando è stato accoltellato. Entrambe le aggressioni sono avvenute ad Harlem. Aggressioni a freddo, con persone scelte a caso dal presunto killer, Vincent Pinkney, 25 anni.

Che avrebbe prima ucciso il giovane piemontese per poi scagliarsi appunto contro il 27enne umbro, che è stato raggiunto all'addome alla schiena. Il ragazzo è stato portato in ospedale e, pur avendo vissuto minuti di terrore, adesso sta meglio.

"Sta guarendo ed è di buon umore", dice un amico di Malaspina che è andato a trovare il ragazzo, ricoverato all'ospedale Mount Sinai Morningside. Arrivato a New York mercoledi' per una breve vacanza nella Grande Mela, mentre camminava lungo la 110th Street, a sud di Harlem, Malaspina è stato aggredito dal 25enne, membro di una gang come riferisce la polizia.

Pinkney è stato arrestato a Central Park. E' stata ritrovata anche la lama con cui il giovane avrebbe ucciso Giri e ferito Malaspina. Si tratta di un coltello di quindici centimetri, generalmente usato nelle cucine dei ristoranti.

Entrambe le aggressioni sono avvenute nella mattina di venerdì intorno alle 11. Pinkney, già arrestato undici volte in questi anni, avrebbe scelto le sue vittime a caso. Il tutto a pochi passi dall'ingresso della Columbia University, il cui campus adesso è sconvolto per l'aggressione. Il padre di Roberto Malaspina, Corrado, è un radiologo in pensione, conosciuto nel mondo della sanità perugina. "Mio figlio sta bene - ha detto al Corriere dell'Umbria - E' stato accoltellato a un fianco ma non ha subìto lesioni importanti".

L'aggressore e' attualmente in stato di fermo, ma su di lui non è stata ancora formulata alcuna incriminazione.

Davide Giri, trent'anni, era dottorando alla Columbia University. Lui non ce l'ha fatta: troppo gravi le ferite subìte.