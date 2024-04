Roberto Carlotti premiato dal Comune

GUALDO TADINO – Roberto Carlotti, che ha conquistato il secondo posto sul podio nell’ultima edizione della World Cup 2024 di kick boxing, ieri mattina è stato premiato ufficialmente in Comune. L’atleta, residente a Perugia, è di radici gualdesi ed è molto legato alla città di origine. Ha partecipato alla prestigiosa kermesse confrontandosi con gli atleti più importanti nella specifica disciplina: alla Wako World Cup di Jesolo c’erano ben 2.400 atleti provenienti da 45 Paesi, suddivisi in diverse categorie, per peso ed età; Carlotti, nella categoria 03 KL 201 V M -84 kg è stato giudicato miglior atleta al mondo dei veterani e invitato di diritto ai prossimi tornei internazionali. Non nuovo nella sua carriera ad imprese sportive, è cintura nera V Dan di kick boxing; è molto attivo anche a livello sociale con la "Libertas Margot", club col quale tiene incontri nelle scuole per parlare di bullismo e cyberbullismo.