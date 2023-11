Risultati positivi dallo studio clinico voluto da monsignor Paglia

TERNI Anche l’ospedale Santa Maria e la Fondazione Carit partecipano allo studio coordinato dall’ospedale Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e ideato da Angelo Vescovi dell’Universita’ di Milano - Bicocca, direttore scientifico dello stesso Irccs, in collaborazione con Stefano Pluchino dell’Universita’ di Cambridge, secondo cui il trapianto di cellule staminali cerebrali in pazienti affetti da sclerosi multipla secondaria progressiva e’ sicuro, molto ben tollerato e con possibili effetti duraturi e protettivi da ulteriori danni al cervello dei pazienti. Lo studio, sostenuto dalla Regione Puglia, e’ stato avviato su iniziativa di monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita dello Stato Vaticano e già vescovo diocesano di Terni, Narni e Amelia. Come sottolineato da Vescovi, le cellule staminali cerebrali utilizzate sono scevre da problematiche etiche in quanto isolate da feti deceduti per cause naturali.