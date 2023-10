"Rissa e cadute a Perugia: tensione nei Baracconi e nel centro storico"

Si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale di Perugia zoppicando vistosamente e lamentando forti dolori a una gamba: controlli e radiografie hanno consentito di diagnosticare la frattura dell’arto. Ma – secondo la ricostruzione della vicenda – non si sarebbe trattato di un incidente. La lesione sarebbe invece stata provocata da una rissa avvenuta all’esterno di un locale alla periferia di Perugia, nella quale l’uomo sarebbe rimasto coinvolto: a chiedere aiuto in ospedale è stato un trentenne perugino, che è stato dimesso con trenta giorni di prognosi. Indagini, ovviamente, in corso per individuare gli eventuali aggressori e definire i contorni esatti della vicenda.

E momenti di forte tensione si sono registrati anche nell’area di Pian di Massiano, dove sono in corso di svolgimento i Baracconi. In quella zona, durante la serata e la notte tra sabato e ieri, sarebbero stati almeno cinque gli interventi effettuati dal 118, legati a risse ma non solo. In almeno due casi, infatti, l’arrivo dell’ambulanza è stato necessario per soccorrere persone vittime di cadute probabilmente causate dall’abuso di alcol o stupefacenti. Problemi anche in centro storico, segnalati dai residenti, per le solite persone che fanno i bisogni dove capita e per gli schiamazzi notturni.