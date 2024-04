Rischio usura. Un servizio per le imprese

E’ ora attivo nella sede perugina della Camera di Commercio dell’Umbria un servizio di ascolto e accompagnamento per le imprese e i soggetti in gravi difficoltà economiche e quindi a forte rischio di precipitare nel vortice dell’usura. Lo sportello è gestito dall’Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Perugia, ed è frutto di un precedente protocollo d’intesa fra i due enti.

Come funziona il servizio? L’esperto, attraverso un colloquio gratuito e con la garanzia della massima riservatezza, ascolterà il problema, fornirà informazioni ed indicazioni utili sulle opportunità e sulle modalità di accesso alle procedure e ne illustrerà il relativo funzionamento. Per accedere allo Sportello basterà fissare telefonicamente un appuntamento (075 5748 271 – 244 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30). A febbraio, all’atto della stipula del protocollo d’intesa, il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni aveva annunciato come "la stretta sinergia con l’Ordine avrebbe presto dato vita alla nascita di un punto di ascolto presso la sede della Camera di Commercio dell’Umbria, dove professionisti dell’Ordine sarebbero stati disponibili

per imprenditori in difficoltà e a rischio usura". Apprezzamento per l’apertura del servizio anche da parte di Massimiliano Piselli, referente dell’Ordine.