Edifici pubblici e fotovoltaico. Ecco 8,8 milioni

La Giunta regionale ha approvato i criteri di selezione per la predisposizione di un bando per il finanziamento di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, da realizzarsi su edifici pubblici o a uso pubblico, ed ha quantificato in complessivi 8.825.000 euro la dotazione finanziaria destinabile al bando. Gli interventi, che interessano il sistema edificio–impianto, riguardano principalmente l’isolamento termico dell’involucro edilizio (cappotto termico, sostituzione infissi, schermature solari), la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l’installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici. Su proposta dell’assessore all’ambiente, Roberto Morroni (foto) la Giunta regionale ha contestualmente approvato i criteri di valutazione tecnico-economica per la predisposizione di un Programma di interesse regionale da 13,5 milioni, previa rilevazione del parco progetti e delle proposte di investimento attivabili da effettuarsi da parte dell’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico. Sono previste due tipologie di interventi ammissibili, per la realizzazione e potenziamento di infrastrutture pubbliche per la gestione, raccolta, riuso e riciclo di rifiuti e scarti da lavorazione; ammodernamento, riconversione e realizzazione di impianti pubblici per il trattamento dei rifiuti urbani.