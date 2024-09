Riqualificazione conclusa nel reparto di Radiologia

Completati gli interventi di riqualificazione del nuovo reparto di Radiologia, situato al piano - 2 del Santa Maria. I lavori, conclusi nel mese di luglio 2024, hanno riguardato il riadattamento di locali precedentemente destinati a magazzino economale e ad ambulatori medici, dotandoli di tecnologie all’avanguardia per la diagnostica per immagini. L’intervento è stato presentato ieri mattina, in una conferenza stampa alla presenza del direttore generale del Santa Maria, Andrea Casciari, della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, della presidente dell’assemblea legislativa, Eleonora Pace, della presidente del consiglio comunale di Terni, Sara Francescangeli e e del direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università, il professor Vincenzo Nicola Talesa. "Questo intervento – ha spiegato il direttore generale Casciari – è di fondamentale importanza perché permetterà di avere una riorganizzazione degli spazi sicuramente più funzionale ai nostri pazienti. Inoltre, l’aggiornamento della tecnologia a nostra disposizione va nella direzione di incrementare la qualità della prestazione sanitaria".

La presidente Tesei ha ringraziato la direzione ed in particolare tutto il personale dell’ospedale per la professionalità e per la capacità di fare rete con le altre strutture sanitarie regionali. "I macchinari sono importanti – ha affermato la governatrice – ma la differenza la fanno i medici. Come Regione abbiamo puntato su un investimento di oltre 4 milioni per dare nuovo corpo a questa area del Santa Maria".