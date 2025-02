Rinnovo del contributo per il disagio abitativo. È possibile fare richiesta fino al 31 marzo

SPOLETO - Stabiliti i nuovi termini di scadenza per rinnovare la dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del contributo per il disagio abitativo, ex contributo autonoma sistemazione. La dichiarazione deve essere presentata attraverso la piattaforma online appsem.invitalia.it, riattivata il 30 gennaio e che rimarrà aperta fino al 31 marzo alle 23.59. Chi non ha presentato il rinnovo entro il 5 luglio 2024, può comunque presentare domanda online entro il 31 marzo 2025, previa presentazione di quella cartacea da consegnare a mano all’ufficio contributo disagio abitativo in via San Carlo 1, negli orari di apertura al pubblico o a mezzo mail all’indirizzo [email protected] o pec [email protected]. In questo secondo caso, il contributo decorre dal 1 aprile 2025. Per informazioni: 0743 218505.