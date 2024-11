Rinasce l’Ansa del Tevere. Sette milioni per aprire il nuovo Parco Langer

Mentre proseguono i cantieri attorno alla Variante del Cassero il Comune ha elaborato un nuovo piano per un pacchetto di interventi per circa 7 milioni di euro candidati al finanziamento nell’ambito della programmazione di Agenda Urbana 2021-2027 per l’Ansa del Tevere. L’amministrazione sta coprogettando il nuovo volto di questa area insieme alla Regione Umbria.

Con la seduta della commissione consiliare Assetto del Territorio che si è riunita nei giorni scorsi è partita una prima fase di partecipazione che coinvolgerà nei prossimi mesi i cittadini. L’Ansa del Tevere (prospicente alla variante del Cassero) verrà completamente riqualificata con servizi e infrastrutture anche per la mobilità green; ampliata e attrezzata per accogliere eventi e manifestazioni, "così da divenire finalmente un punto di riferimento sociale per la comunità". L’intervento prevede la riqualificazione di tutta l’area del parco Langer (attualmente di circa 31 mila metri quadrati) e un ampliamento dello stesso (per altri 6 mila metri quadrati). Il progetto si concentrerà sull’anfiteatro che verrà parzialmente coperto e integrato con box amovibili funzionali agli allestimenti.

La struttura potrà accogliere eventi e ospitare al contempo nei locali sotto la gradinata, attività di varia natura, turistiche, socio-culturali, espositive, che incoraggino la frequentazione dell’area durante tutto l’anno. E’ prevista inoltre la realizzazione del nuovo "Parco Agricolo dell’Ansa del Tevere", con percorsi ciclopedonali che si dipaneranno all’interno dell’ansa per connetterla al fiume Tevere e valorizzare la passeggiata lungo una delle risorse naturalistiche più importanti del territorio. Nel margine ovest del parco Langer e in ampliamento allo stesso nel progetto è prevista la realizzazione del "Frutteto di comunità", un’area a carattere naturalistico-produttivo per il mantenimento dell’agrobiodiversità. Un altro campo di intervento sul quale stanno lavorando Comune e Regione riguarderà la costituzione di una "Rete della mobilità lenta urbana" (Biciplan urbano). "I tifernati – spiegano il sindaco Luca Secondi e il vice sindaco Giuseppe Stefano Bernicchi - saranno parte di un lavoro di perfezionamento delle linee progettuali che cambierà il volto della città dal punto di vista urbanistico in un luogo strategico per il centro storico, teatro già di un importante investimento con la precedente programmazione di Agenda Urbana per la Variante del Cassero, ma inciderà anche nel miglioramento della mobilità e nella promozione della coesione sociale".