Rinasce la fontana dei Tre Leoni. Il restauro grazie all’Art Bonus: "Tuteliamo il nostro patrimonio"

La fontana dei Tre Leoni in piazza del Comune, della quale si ha notizia già nel lontano 1303, sarà restaurata grazie all’art bonus: i lavori al via la prossima settimana. Il Comune di Assisi ha aperto infatti le porte ai mecenati - soggetti privati, singoli cittadini, imprese, associazioni o enti - che vogliono contribuire alla valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio culturale e storico-artistico. La fontana ha bisogno di ripulitura, rimozione del vecchio strato di impermeabilizzante in resina nella vasca e di tutte le stuccature, consolidamento del materiale lapideo e integrazione delle parti mancanti, ripristino dell’impermeabilizzazione della vasca, infine dell’apposizione di protezione finale della superficie con resine idonee. Tutti questi lavori, secondo una stima preliminare, avranno un costo di oltre 50mila euro. Riqualificazione che sarà effettuata grazie all’art bonus, incentivo fiscale che consiste in un credito d’imposta del 65% dell’erogazione liberale a sostegno del patrimonio culturale, dello sviluppo della cultura e del rilancio del turismo. "Come amministrazione – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti – vogliamo percorrere ogni strada per tutelare il più possibile il nostro ingente patrimonio, che è patrimonio Unesco dell’umanità, e stiamo cercando risorse per mantenere inalterata la bellezza dei tanti tesori storici e artistici della città serafica, per cui abbiamo chiesto la collaborazione a tutti quei soggetti che intendono rapportarsi con il Comune nel raggiungere questo obiettivo. Ringraziamo gli imprenditori che hanno voluto sostenere l’opera di restauro della nostra amatissima fontana dei Tre Leoni, che con le loro donazioni hanno reso possibile il sogno di custodire una meraviglia della nostra città per tramandarla alle future generazioni".