Riflettori sulla libertà di stampa, due giorni di appuntamenti

GUALDO TADINO - Due giorni per mettere al centro dell’attenzione la libertà di stampa. L’iniziativa è del Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con l’associazione "Articolo 21". Venerdì 15 alle 21, nella sala della Mediateca del Museo dell’emigrazione verrà ricordato il giornalista Andrea Purgatori, tragicamente scomparso il 19 luglio, con la consegna di una targa alla sua memoria. Interverranno Enzo Nucci e Lucia Goracci, giornalisti Rai, Giuseppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21, Vittorio Di Trapani, presidente nazionale della Federazione della stampa, Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Luca Ginetto, caporedattore Tgr dell’Umbria. L’altro appuntamento di sabato 16, prevede per le 11 l’incontro in piazza del Soprammuro su "Noi non archiviamo, Verità e giustizia per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin", con l’inaugurazione di una panchina alla memoria della giornalista e del fotoreporter che persero la vita a Mogadiscio; presente in collegamento video Mariangela Gritta Grainer.

Alberto Cecconi