Rifiuti, Carta della Qualità. Il Comune fa proprie le linee guida dell’Auri

Raccolta differenziata: l’Auri (Autorità umbra rifiuti ed idrico) detta le regole per un servizio di qualità a tutela degli utenti ed il Comune le adotta. La Giunta ha approvato la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Si tratta di uno strumento che ha la finalità di avvicinare il cittadino/contribuente alla individuazione delle attività di gestione della Tari, la tassa di raccolta e smaltimenti rifiuti. La Carta fissa principi per l’erogazione del servizio, stabilisce standard generali riferibili alla qualità complessiva delle prestazioni e standard specifici che indicano prestazioni direttamente controllabili dal cittadino. "La carta della Qualità del servizio Tari – si legge nella premessa dell’atto approvato dalla Giunta - è un impegno scritto assunto dalla Gestione, Comune di Spoleto, nei confronti dei cittadini, orientato a rendere i pubblici servizi meglio rispondenti alle esigenze effettive degli utenti e a migliorarne la qualità complessiva". Uno dei principi fondamentali è quello di garantire trasparenza e quindi la Carta vuole essere secondo Auri "uno strumento nelle mani del cittadino e delle Associazioni di difesa dei consumatori, per consentire un dialogo continuo tra il Comune e gli utenti del servizio. A tal proposito infatti in caso di mancato rispetto degli obiettivi o degli standard prefissati, il cittadino può presentare reclamo con le modalità previste". Nella carte inoltre è specificato che: "Il riconoscimento della mancata o difettosa erogazione di una singola prestazione può dare luogo ad azioni correttive e, se espressamente richiesto, ad un eventuale indennizzo/rimborso forfettario automatico, non avente carattere risarcitorio e distinto da questo". Nella Carta sono riportate con esattezza anche tutte indicazioni pratiche per eventuali reclami, ma anche gli obblighi dell’ente gestore del servizio. "In caso di segnalazioni per disservizi – si legge - il tempo di intervento è pari a 5 giorni lavorativi, dal ricevimento della segnalazione da parte dell’utente, qualora occorra un sopralluogo il tempo di intervento è pari a 10 giorni lavorativi". Vus inoltre garantisce all’utente il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio senza oneri aggiuntivi per un numero minimo di un ritiro mensile per utenza almeno a bordo strada con un limite di sei pezzi. Le disposizioni non hanno valore normativo quindi tutte le condizioni più favorevoli per i cittadini integrano quelle previste dalla normativa vigente.