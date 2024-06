Riemerge affresco del ’400

SPOLETO - Non solo Festival del Due Mondi. Quasi due mesi di appuntamenti per quaranta iniziative. È il programma di ‘Accade d’estate a Spoleto 2024’, il cartellone di eventi che da martedì 16 luglio a domenica 22 settembre animerà non solo piazze, vie e palazzi del centro storico, ma anche i borghi. Teatro, musica, letture, arte, sport, degustazioni, proiezioni e spettacoli per bambini, sono in estrema sintesi gli eventi che ci accompagneranno nel periodo estivo organizzati dal Comune di Spoleto insieme alle associazioni, istituzioni culturali cittadine e operatori dello spettacolo. Oltre venti gli appuntamenti musicali in programma: Umbria Ensemble sarà protagonista non solo del concerto all’alba alla Rocca Albornoz, ma anche della performance live nello spettacolo ‘Il mio cuore è con Cesare’ con Alessandro Preziosi, che ripercorre la tragica vicenda delle Idi di marzo raccontata da Shakespeare Non mancheranno gli eventi del Ferragosto spoletino organizzati dalla Proloco di Spoleto ‘A. Busetti’, né i momenti di musica itinerante sia con la Spoleto Marching Band a cura della Associazione Spoleto Musica, che con la Fantomatik Orchestra in occasione dell’evento di promozione dei prodotti tipici del progetto Vivi Le Terre Del Ducato Di Spoleto. Torna anche quest’anno Sul Palco Music Band, la rassegna in cinque serate dedicata alle band spoletine.