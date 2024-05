Ricostituire ‘Generazioni Umbria’. Coordinatore è Iacopo Teodori

Legacoop Umbria ha deliberato l’attivazione di un percorso volto alla ricostituzione di ‘Generazioni Umbria’, il coordinamento dei giovani Under 40 che operano nelle cooperative e nelle strutture associative e di sistema di Legacoop. "Il gruppo ha individuato come coordinatore Jacopo Teodori di Coop Centro Italia, che ha tutto il nostro supporto, e saprà sicuramente guidare questo gruppo verso un percorso di ricambio generazionale in linea con uno dei principi fondamentali della cooperazione, quello della intergenerazionalità. Questo coordinamento ha lo scopo prioritario di proporre politiche e strumenti di sviluppo, innovazione e sostenibilità, con un’attenzione particolare ai temi del ricambio generazionale, della formazione e della crescita dei cooperatori". "I giovani non sono un tema vago – afferma Jacopo Teodori di Coop Centro Italia - , né vanno trattati come ’panda’ che devono muoversi nella loro riserva. Credo che siamo la possibilità di continuità valoriale ed imprenditoriale delle Cooperative e vogliamo formarci, conoscerci e crescere insieme".