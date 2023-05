“Ricordando Sordi“, grande successo per l’evento organizzato da Onofri Una giornata con grandi ospiti e una storica enciclopedia dedicata alla CAM

Un grande omaggio ad Alberto Sorid. E’ quello che si è svolto domenica al Teatro della Sapienza del Collegio Onaosi organizzato dal perugino Alberto Onofri. Un pomeriggio articolato in due parti: la prima dedicata ad un ricordo del grande Alberto Sordi con la proiezione di alcuni filmati e foto riguardanti la sua carriera (alla presenza di Graziano Marraffa Presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano uno dei massimi esperti del settore che ha ricordato l’attore partendo dalle sue origini, il doppiaggio, la radio, gli esordi cinematografici fino all’esperienza televisiva “Storie di un Italiano”). Nella seconda parte Alberto Onofri ha presentato la sua monumentale opera enciclopedica dedicata alla CAM “Creazioni artistiche musicali” la piu grande casa discografica per musica da Film mai esistita in Italia e che riassume tutta la storia dell’etichetta che inizia proprio in Umbria, a Foligno, con la famiglia Campi.

L’opera ha richiesto oltre quattro anni di lavoro, nei quali Onofri ha visionato tutti i documenti, matrici e tabulati nei quali erano scritte le produzioni della CAM, i film prodotti e tutto l’archivio generale aiutato anche dalle testimonianze di personaggi che avevano fatto parte dell’azienda ma soprattutto dall’amicizia che lo lega a Giuseppe Giacchi storico direttore generale della CAM che ha contribuito in maniera determinante a questa ricostruzione. Tutto il lavoro è dedicato a lui. Ospiti illustri anche nella presentazione del lavoro: Alessandra Umiliani, figlia del maestro Piero Umiliani e suo marito Andrea Argento grande collezionista e selezionatore di musica, Filippo De Masi figlio del maestro Francesco De Masi, Eugenia Munari figlia dello storico batterista Pierino, che ha interpretato due bellissimi brani, Il primo dei quali “Breve Amore” di Alberto Sordi tratto dal Film Fumo di Londra e pubblicato a giugno del 1966 su vinile a 45 giri dall’etichetta Ri-Fi. Piepaolo De Santis studioso di Cinema e produttore Discografico autore di numerosi saggi e fondatore dell’etichetta Four Flies Records, specializzata nella pubblicazione in vinile di musica italiana prodotta per il cinema, la radio e la televisione durante gli anni ’60 e ’70. Bellissimi e molto apprezzati i filmati che sono stati proiettati nello schermo gigante del Teatro uno fra tutti quello con il riassunto della vita artistica dI Alberto Sordi che iniziava proprio con le immagini girate a Perugia in occasione del film “Fumo di Londra“ del 1966 primo Film diretto dalle stesso Alberto.