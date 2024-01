Riconoscimento a Simone Cappannelli

GUBBIO - L’ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino continua a segnalarsi per la qualità dei servizi e la preparazione del personale. Lo conferma l’importante riconoscimento attribuito all‘eugubino Simone Cappannelli, coordinatore infermieristico Utic cardiologia del polo ospedaliero di Branca, nominato per il biennio 24-25 "Chairperson area nursing e professioni sanitarie di Anmco", prestigiosa società scientifica formata da cardiologi operanti nel servizio sanitario. Simone Cappannelli ha dichiarato: "Sono orgoglioso di questo importante incarico che premia lavoro e competenza. Confido però che in questi due anni riesca a conseguire obbiettivi importanti sia per la professione infermieristica che per il territorio. Quale, ad esempio, l’ambulatorio infermieristico per lo scompenso cardiaco".