Riconosce la ladra al supermercato. La vittima si prende la rivincita

Con la scusa di acquistare una casa entra in un’agenzia immobiliare di Città di Castello e, approfittando di un attimo di distrazione, ruba 700 euro da una busta sopra la scrivania per poi andarsene.

Passa qualche settimana e il titolare della stessa agenzia riconosce quella donna al supermercato: la segnala ai carabinieri che la identificano e la denunciano. E’ accaduto a dicembre e la denuncia è scattata in questi giorni.

Ad agire sono stati i carabinieri della Stazione tifernate guidati dal luogotenente Fabrizio Capalti. La donna -denunciata in stato di libertà- ha 43 anni e dovrà rispondere alla Procura della Repubblica di Perugia dell’ipotesi di reato di furto con destrezza. I fatti risalgono al mese di dicembre 2023 quando un tifernate, gestore di un’agenzia immobiliare, veniva avvicinato nel proprio ufficio da una donna in cerca di un immobile. La cliente, sebbene non vi fosse disponibilità di abitazioni con le caratteristiche richieste, continuava a trattenersi nell’ufficio dell’agenzia adducendo evidenti pretesti, fino a indurre il titolare ad alzarsi dalla scrivania per accompagnarla all’uscita. Un saluto e l’uomo torna a svolgere le proprie mansioni, la donna se ne va. Lo stesso titolare però pochi istanti dopo, si accorgeva dell’ammanco di 700 euro in contanti che erano stati riposti in una busta sopra la scrivania e inizia a dubitare della donna.

Ripercorre le immagini dell’incontro nella sua mente e decide di recarsi immediatamente dai carabinieri per raccontare quanto accaduto e formalizzare la denuncia.

Sin dal primo momento l’uomo ha evidenziato ai militari dell’Arma quei forti sospetti nei confronti della cliente che pochi istanti prima si era presentata all’interno dell’agenzia. La vittima, qualche settimana dopo l’accaduto, ha riconosciuto la donna all’interno di un supermercato e ha richiesto l’intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, hanno fermato la donna per accompagnarla negli uffici della Stazione per i doverosi accertamenti.

La 43enne, a seguito di individuazione fotografica, è stata quindi riconosciuta come la presunta autrice del furto consumato ed è stata quindi denunciata in stato di libertà.