Ricomincia la stagione del teatro ’Caporali’

PANICALE – Torna a Panicale la Stagione del Teatro Cesare Caporali, in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria, per l’anno 2024-2025. Spettacoli per una stagione composta da 6 opere in prosa commiste di musica, tragedia, arti visive e danza. Si parte con "Sinatra. The Man and his music" di e con Gianluca Guidi in programma per il 1 dicembre. Una delle proposte sarà un omaggio alla figura di Artemisia Gentileschi di Roberto D’Alessandro con Deborah Caprioglio, in programma il 4 gennaio 2025, mentre la arti visive saranno protagoniste dello spettacolo "Piccoli Miracoli" di Paolo Nani in programma per marzo. La danza, infine, chiuderà la stagione il 2 aprile con "Davidson" in una sceneggiatura ibrida che mischia codici e linguaggi differenti. I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili direttamente online al sito del Teatro Stabile dell’Umbria. Nel fine settimana del 16 e 17 Novembre sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento sia presso l’Ufficio Turistico di Panicale sia online, inviando una mail. I nuovi abbonamenti saranno acquistabili nel fine settimana del 23 e 24 novembre presso L’Ufficio Turistico di Panicale sia online.