Ricercato per droga, viaggia dall'Albania a Perugia e si consegna ai carabinieri

Perugia, 9 ottobre 2021 - Ricercato per droga, si consegna ai carabinieri accompagnato dall'avvocato di fiducia. Era nel suo Paese, in Albania, quando ha saputo di essere ricercato a Perugia per spaccio di droga: così un quarantenne ha contattato l'avvocato Luca Maori e si è costituito.

Il legale ha raggiunto l'uomo in Patria; insieme hanno valutato la situazione e oggi sono entrambi tornati nel capoluogo umbro con un volo da Tirana a Sant'Egidio. L'albanese si è quindi consegnato ai carabinieri che lo attendevano. Ha subito chiesto di essere interrogato ritenendo di essere estraneo alle accuse che gli vengono mosse. L'uomo è difeso anche dall'avvocato Aldo Poggioni.