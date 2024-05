Il Comune istituisce l’"Ufficio di piano"

Anche il Comune di Spoleto potrà contare sull’Ufficio di piano. Era uno degli obiettivi del sindaco Andrea Sisti nell’ambito della riorganizzazione della macchina comunale ed ora è a tutti gli effetti realtà perché l’Ufficio di piano è stato costituito con apposito decreto sindacale, pubblicato di recente all’albo pretorio del comune. Previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla giunta nel 2022, "può essere costituito per creare una unità organizzativa orizzontale e flessibile, speciale rispetto ai dipartimenti, per competenze proprie e per la realizzazione di piani e progetti direttamente delegati dal Sindaco". In poche parole si tratta di una sorta di cabina di regia che "lavora per una compiuta ed uniforme attuazione degli indirizzi del programma amministrativo del sindaco e della giunta comunale". L’ufficio quindi è composto da tutti i dirigenti comunali (Stefania Nichinonni, Sandro Frontalini, Dina Bugiantelli, Vincent Ottaviani, Alessandra Pirro, Roberta Farinelli, Patrizia Tedeschi, Francesco Zepparelli) e il segretario generale dell’ente Mario Ruggeri, che si occuperà del coordinamento.

Ora quindi non resta che individuare obiettivi e programmi "con apposito ulteriore provvedimento sindacale, anche attraverso l’individuazione di gruppi di lavoro cui gli stessi dirigenti verranno demandati".