Riasfaltato il tratto dello stabile ex Giò Ora si può parcheggiare La proprietà dello stabile ha reciso le piante e riasfaltato il tratto di strada che costeggia l'ex Giò in via D'Andreotto, rendendo praticabile la via e offrendo un parcheggio ai clienti delle attività commerciali. L'intervento spera di innescare una virtuosa manutenzione.