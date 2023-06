Riaprono i bagni pubblici ai giardini della Passeggiata

TERNI – Riaprono i bagni dei giardini pubblici della Passeggiata. "I lavori per la riparazione dei bagni della Passeggiata sono al termine e già da domani (oggi ndr) saranno fruibili dalla cittadinanza", lo scrive in un post l’assessore comunale al decoro urbano, Mascia Aniello. "Molte altre opere di manutenzione sono programmate per questi meravigliosi giardini _ continua _ . Oggi abbiamo voluto risolvere prioritariamente questo essenziale aspetto, soprattutto considerando che la bella stagione sta portando tante famiglie e tante persone a godere della bellezza del nostro parco. Ringrazio gli uffici comunali per aver rapidamente operato, nonché Le Macchine Celibi per aver frattanto posto in essere soluzioni transitorie di qualità, utili nell’imminenza della fine lavori". Nei giorni scorsi, infatti, erano stati ripristinati dalla cooperativa e resi accessibili i bagni dell’Anfiteatro.