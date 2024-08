Riapre il ’Cortile di Francesco’. News e intelligenza artificiale al centro del confronto di Assisi

È conto alla rovescia per il ’Cortile di Francesco’ alla sua decima edizione. L’appuntamento annuale nel segno della fraternità, promosso dai frati minori conventuali della Basilica di San Francesco, nell’ottavo centenario delle stimmate di san Francesco, avrà per titolo "CorporalMente". Articolato il programma, con un’anteprima l’8 settembre, quando nella splendida cornice della Basilica di San Francesco di Assisi, Alessandro Baricco parlerà del rapporto tra la mente e il corpo per seguire il filo rosso degli itinerari francescani; l’evento, in prima assoluta, è organizzato dal Cortile di Francesco e Umbria Green Festival.

Poi i quattro giorni canonici di svolgimento, dal 12 al 15 settembre e, ancora, una sorta di sequel il 17 (con l’Oratorio sulle Stimmate, con Renato Cocchi) e il 22 settembre (con il concerto per la pace con orchestra di archi e solista eseguito dalla Cappella musicale della Basilica di San Francesco). Durante il cortile si parlerà pertanto, tra l’altro, di medicina e psicologia, di disabilità e integrazione, di social media e ambiente, di intelligenza artificiale, di arte in Basilica e di spiritualità francescana. Tra gli ospiti il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, il direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria Costantino D’Orazio, il giornalista Luca Sommi e il medico nutrizionista e divulgatore televisivo Mauro Mario Mariani. Tra i temi e gli obiettivi all’ordine del giorno dell’edizione di quest’anno c’è la riflessione interdisciplinare sull’intelligenza artificiale (che vede coinvolti protagonisti del mondo della cultura, dell’informazione, delle imprese) in partnership con l’Ordine dei giornalisti dell’Umbria nelle persone del presidente Mino Lorusso e della giornalista Donatella Miliani. Diversi appuntamenti sull’AI, di cui uno in trasferta all’Isola Polvese, sul lago Trasimeno, insieme a Orizzonti digitali di Confindustria Umbria, Umbria Digital Innovation Hub e Umbria Business School. "Tra gli esperti che contribuiranno a questa riflessione – dicono gli organizzzatori – non possiamo non citare sin d’ora fra Paolo Benanti, presidente della Commissione AI per l’informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Prevista l’elaborazione e la firma di un manifesto etico su AI e comunicazioneal Sacro Convento, un contributo al servizio del lavoro e della missione di tutti i comunicatori. Oltre agli incontri, quest’anno artisti del legno, food truck e infopoint animeranno la Piazza inferiore di San Francesco .