Riaperta l’Accademia Non solo un bar . Laboratorio a vista e corsi di cioccolato

L’Accademia ha riaperto i battenti e in via dei Priori torna a diffondersi il profumo goloso della tradizione dolciaria. "Abbiamo inaugurato il 2 marzo, il giorno di nascita di papà Giorgio – raccontano le titolari Giorgia e Giulia Casciarri, che hanno già all’attivo tre locali tra il centro storico e l’Elce -. E’ stata una bella esperienza: la via ci ha accolto con gioia ed entusiasmo, a partire dalla presidente dell’associazione Priori, Antonietta Taticchi". Locale rimesso a nuovo, senza sconvolgere la filosofia della storica pasticceria, la nuova proprietà mantiene viva la memoria del Satellite, il dolce visionario, meringa e panna, tanto caro ai perugini. All’ Accademia ci lavorano in otto, tra pasticceri, personale di sala e addetti al bancone.

Tra le novità, il laboratorio a vista: chi passa in strada può sbirciare le meraviglie in produzione e rendersi conto delle condizioni igieniche e del contesto ultra moderno in cui vengono preparati dolci e prelibatezze. E poi, l’orgoglio di Giorgia: la sala corsi, con degustazioni di cioccolato, lezioni di temperaggio e di pralineria. "Abbiamo già il sold out fino al 2025 - dice l’imprenditrice -. Gli iscritti? Perugini, turisti, tra cui molti stranieri". Perugia conferma insomma la sua vocazione cioccolatiera, che diventa anche occasione di rilancio del quartiere e della città.

Silvia Angelici