Riaperta la vecchia Contessa: bloccata da lunedì da un tir turco

GUBBIO – Continua a provocare disagi e problemi la viabilità alternativa alla “Contessa”, chiusa al traffico per importanti lavori di ammodernamento e consolidamento. La vecchia comunale, alternativa soltanto per il traffico locale, conosce troppo spesso chiusure obbligate per il mancato rispetto della segnaletica da parte di Tir stranieri. Ingannati forse da “navigatori” non aggiornati. L’ultima disavventura ha riguardato un grosso automezzo turco che da lunedì sera è stato rimesso sulla giusta direzione soltanto nel pomeriggio di ieri grazie agli sforzi dei vigili del fuoco, della polizia locale, di Stefano e Francesco Picchi che ancora una volta si sono messi a disposizione volontariamente con il loro trattore. L’autista, multato dai Carabinieri, alla fine ha ringraziato tutti. Sospiro di sollievo anche da parte dei residenti che hanno nella vecchia arteria la principale via di comunicazione anche per eventuali soccorsi di tipo sanitario. E’ giunto forse il momento di prevedere norme più “convincenti” in aggiunta ai pannelli nelle varie lingue, cirillico compreso.