Renzo Menichetti nuovo dirigente del "Casimiri"

Il professor Renzo Menichetti, il nuovo dirigente scolastico, ha preso ufficialmente servizio all’istituto di istruzione superiore "Raffaele Casimiri". Dopo l’esperienza da preside nell’Istituto comprensivo di Fonzaso e Lamon nel bellunese, è rientrato in Umbria, dove ha raccolto il testimone dalla collega prof. Sabrina Antonelli, trasferitasi al "Mazzatinti" di Gubbio. E’ stato accolto con calore e simpatia dai docenti e dal personale scolastico anche grazie ad un "approccio che ne ha evidenziato immediatamente il notevole spessore umano e culturale e la volontà di creare un clima di fattiva cooperazione tra tutti coloro che operano nella scuola". Il prof. Menichetti ha espresso grande apprezzamento per la tradizione culturale dell’Istituto Casimiri, ed ha auspicato che la scuola superiore gualdese possa ritornare ad essere un polo formativo di riferimento per tutto il territorio comprensoriale. Il nuovo dirigente ha incontrato anche il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore alla cultura, Gabriele Bazzucchi, "nell’ottica di una collaborazione sempre più proficua e finalizzata al rilancio e alla valorizzazione della scuola, anche in sinergia con le più importanti realtà associative del territorio che si occupano di formazione". Gli amministratori comunali hanno detto che "l’arrivo del prof. Menichetti al Casimiri schiude all’istituto delle prospettive culturali sempre più ampie e significative, in virtù delle notevoli competenze professionali e delle molteplici attività di tipo artistico, storico e musicale che il dirigente vanta nel suo curricolo e che saranno certamente motivo di crescita e arricchimento per tutta la comunità educante".

Alberto Cecconi