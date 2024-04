Rendiconto “8per mille“. Ecco come la Chiesa ha investito le donazioni

Sarà presentato sabato alle 11, al “Villaggio della Carità”, in via Montemalbe (via Cortonese), il “Rendiconto 8xmille 2022” dell’Arcidiocesi perugino-pievese, relativo a come la Chiesa ha investito i soldi che ha ricevuto dai contribuenti. "Quest’anno Il rendiconto – annuncia il diacono Giovanni Lolli – sarà presentato alla stampa a livello diocesano, in ciascuna delle otto diocesi dell’Umbria. Si inizia con Perugia. Non mancherà l’occasione anche per illustrare il rendiconto 8xmille regionale con un raffronto con i dati nazionali".