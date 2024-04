Rapinatore ko: preso a ramazzate in testa. Scappa e finisce in carcere

Castiglione del Lago (Perugia), 23 aprile 2024 - Si mette male per i ladri. Ieri un balordo a Perugia è stato preso a bastonate, oggi a Castiglione del Lago il blitz è finito a ramazzate in testa con arresto finale. Non l’ha passata liscia un uomo di 41 anni del posto – già noto alle forze dell’ordine e in passato condannato a 4 mesi di carcere – ritenuto l'autore di un tentato colpo a un negozio del comune lacustre. Con il volto coperto e brandendo un oggetto in ferro lungo circa 30 centimetri, il malvivente è entrato in un negozio intimando alla titolare di consegnargli l’incasso. La donna, aiutata anche dalla madre, ha messo in fuga il ladro colpendolo più volte con una scopa sulla testa. Il 41enne è quindi riuscito a scappare per le vie limitrofe, attirando l’attenzione di diversi passanti allarmati anche dalle urla delle due donne. I carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte nell’immediatezza e all’analisi dei filmati di videosorveglianza di cui è dotato il negozio, sono riusciti a identificare il ladro e a denunciarlo in stato di libertà.

Al termine delle indagini, sono stati acquisiti ulteriori elementi dai quali sono emersi sia i gravi indizi di colpevolezza che il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi applicato nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.