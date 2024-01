Ramo cade sulla Statale. Traffico in tilt a Spoleto

Un ramo di un grosso albero invade la Strada Statale Flaminia, lunghe code di auto in entrambe le direzioni alle porte dello svincolo nord di Spoleto. È stato indispensabile l’intervento degli operatori di una ditta specializzata per mettere in sicurezza alcuni rami di un grosso albero che si trova al margine della carreggiata, sul lato opposto della ex sede della Spoletina Trasporti (BusItalia). L’intervento, eseguito con mezzi speciali, ha richiesto il restringimento della carreggiata con il traffico che è stato deviato su un’unica corsia regolata con un semaforo. Il cantiere è stato segnalato con dei cartelli all’altezza di Spoleto nord per chi viaggia in direzione Foligno e alla fine del tratto a quattro corsie per chi percorre la Flaminia verso Spoleto. Ciò non ha comunque evitato il crearsi di lunghe code di veicoli in entrambe le direzioni.

Una situazione analoga si era verificata già nelle giornate di lunedì e martedì quando gli operatori specializzati erano intervenuti per mettere in sicurezza altri alberi posizionati lungo la strada che conduce alla chiesa di San Ponziano che sovrasta proprio la Strada Statale Flaminia nel tratto compreso tra lo svincolo nord e quello sud. Anche in questo caso è stato indispensabile un restringimento provvisorio della carreggiata per rimuovere i rami pericolosi ed il traffico è stato regolato con un doppio semaforo, posizionato a poche centinaia di metri dal tunnel del colle Sant’Elia.