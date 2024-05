Ragazzino giù nel letto del torrente. Poi in ospedale con l’elisoccorso

Soccorso e trasportato in ospedale con l’elisoccorso un quattordicenne di origine araba caduto nel letto di un torrente dal ponticello sovrastante. La squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco è intervenuta ad Orvieto Scalo per la richiesta d’intervento inerente un “soccorso a persona“. I vigili hanno presto trovato il ragazzo che era adagiato sul letto del torrente. Il giovane sarebbe rimasto sempre cosciente. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118: il giovanissimo, dopo le prime cure del caso, è stato ’imbracato’ e quindi affidato al personale dell’elisoccorso Nibbio intervenuto per il recupero e il trasporto in ospedale, a Perugia. Sull’episodio hanno avviato gli acertamenti de caso gli agenti del commissariato. Secondo quanto ricostruito il ragazzino stava tornando a casa con la mamma dopo la mattinata trascorsa a scuola e, a questo punto, la polizia lascia aperta qualsiasi ipotesi. La più accreditata è che il giovanissimo abbia perso l’equilibrio sporgendosi troppo dal ponte nel tentativo di recuperare il cellulare. Non si escludono come detto altri scenari, compreso il gesto volontario. La polizia, che ha ovviamente ascoltato la mamma del ragazzo, resta al lavoro a trecentosessanta gradi e in varie direttrici.