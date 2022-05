Perugia, la prendono a calci e pugni e filmano tutto: 14enne finisce in ospedale

Perugia, 13 maggio 2022 - Una ragazzina di 14 anni è stata aggredita da un gruppo di coetanee a Perugia. Sono in corso gli accertamenti sull'aggressione, la giovane è ricoverata in ospedale a causa di diverse lesioni riportate. Anche in questo caso, come in molteplici episodi che si sono susseguiti in questi ultimi mesi, l'aggressione è stata ripresa con i telefonini da alcuni ragazzi presenti; un paio di video sono finiti su Instagram, poi cancellati, e nelle chat di giovani perugini.

Nei video si vedrebbe la quattordicenne presa a calci e pugni, trascinata per i capelli da alcune coetanee, con altri ragazzi intorno che incitano alla violanza, finché qualcuno urla di smetterla e la porta via. L'aggressione è avvenuta sotto un portico in un palazzo alla periferia cittadina. La ragazzina è stata ricoverata in pediatria all'ospedale di Perugia. Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare i responsabili.