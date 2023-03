"Ragazzi, approfittate: c’è Perugino Learning Focus sul divin pittore a 500 anni dalla morte"

Perché il 2023 è così importante per l’Umbria?

"Perché ricorre il cinquecentenario della morte di Pietro Vannucci detto Il Perugino, infatti, morì a Fontignano nel 1523. In occasione di questo speciale anniversario, il celebre pittore pievese sarà protagonista di numerosi eventi in tutta la regione. Tra questi possiamo ricordare la grande mostra alla Galleria Nazionale dell’Umbria “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo”, e la mostra a Città della Pieve “… al battesimo fu chiamato Pietro”. Attraverso questi eventi, Sistema Museo ha promosso il progetto “Perugino Learning 500% – 500 anni di arte x 100 classi“ con il contributo del Comitato promotore per le celebrazioni".

In che cosa consiste “ Perugino Learning 500%“?

"E’ un progetto rivolto alle scuole umbre, per le classi III, IV e V ed ha come scopo guidare gli studenti, attraverso incontri didattici gratuiti, alla scoperta del Perugino".

Come si può aderire e quali le attività di Perugino Learning?

E‘ stato pubblicato un bando e solo le prime 100 hanno potuto beneficiare della gratuità, così come ha fatto la vostra scuola.

Il progetto si divide in due attività. Tra cui una visita accompagnati dall’esperto in storia dell’arte".