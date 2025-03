Quando l’impresa pensa al welfare. InvestiAmo Sociale: i vincitori. Ambiente, inclusione e fragilità

RealMente APS con il progetto “Man at Work”, Anonima Impresa Sociale con “Piattaforma Cult Hub”, MenteGlocale APS con “Food Cap 06124” e LoveLife Aps con il progetto “Disability in Love (DiL)”: eccoli i vincitori del concorso InvestiAMOsociale, promosso da Fondazione Perugia e UniCredit in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS, con il coinvolgimento dei partner Human Foundation, Confcooperative, Legacoop Umbria, Cesvol Umbria e con il supporto scientifico di Aiccon Research Center.

Rivolta agli enti del Terzo Settore, la nuova edizione dell’iniziativa punta a sostenere la crescita dell’imprenditorialità sociale e lo sviluppo di progetti innovativi ed economicamente sostenibili, favorendo il benessere del territorio e l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti più vulnerabili.

"InvestiAMOsociale, grazie al contributo e alla collaborazione di numerosi partner che condividono i medesimi obiettivi, permette di sostenere in maniera efficace progetti sociali che hanno ricadute importanti per le comunità locali. - dichiara Simonetta Cesarini, presidente della Commissione welfare e sviluppo sociale Fondazione Perugia - Gli otto progetti presentati in questa terza edizione del concorso si caratterizzano, tutti, per la significativa capacità di innovare, la sostenibilità e l’inclusione sociale, valori che Fondazione Perugia intende promuovere per favorire uno sviluppo del territorio attento anche ai soggetti più vulnerabili. Peraltro, si tratta di progetti che spaziano dall’ambiente al lavoro, dalla cultura al cibo, con una creatività che è assolutamente concreta e ben calata sulle esigenze dei potenziali beneficiari".

I quattro progetti proclamati vincitori sono stati scelti sulla base di modelli di business che, oltre alla solidità economica, puntano a generare un impatto sociale sul territorio, ad esempio favorendo l’occupazione e l’assistenza di persone in condizioni di fragilità, vulnerabilità o disabilità, preservando l’ambiente, offrendo servizi di welfare aziendale, educativi e di valorizzazione socio-culturale. Ciascun vincitore si è aggiudicato un contributo di 30.000 euro, al lordo delle eventuali imposte previste dalla legge, messo a disposizione da Fondazione Perugia e la possibilità di accedere a un finanziamento UniCredit ad impatto sociale fino a 110mila euro, a tasso zero in virtù del contributo in conto interessi garantito dalla stessa banca.