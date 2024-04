’Quando la piazza non c’era’. Per non dimenticare

UMBERTIDE - “Quando la piazza non c’era“. Già, perché 80 anni fa al posto di quella che è oggi Piazza 25 Aprile c’era il popoloso quartiere di San Giovanni, raso al suolo dalle bombe angloamericane. Fu una strage – 74 i morti – che la città non ha mai dimenticato. Sarà l’Accademia dei Riuniti, con la sua maestria e con quella sensibilità che le è propria verso le "cose" umbertidesi a ricordare quel 25 aprile del 44, con un evento teatrale intitolato appunto “Quando la piazza non c’era. Memorie dal bombardamento“, che vede i testi originali di Mariella Migliorati, Mario Tosti e Bruto Boldrini (per gentile concessione della nipote Anna Maria Boldrini). Ma non è l’unico evento che il Comune ha organizzato. Mercoledì sarà aperta la mostra fotografica “Umbertide XXV Aprile 1944“, realizzata dal Centro socioculturale San Francesco, con l’Anpi in piazza Matteotti; alle 21.30 la piece teatrale dei “Riuniti“ mentre giovedì 25 aprile si terrà il tradizionale corteo per la Festa della Liberazione; alle 11.30, in piazza XXV Aprile la messa e quindi i saluti istituzionalidel sindaco Luca Carizia e della presidente della Regione Donatella Tesei. Alle 18 presentazione del libro di Mario Tosti “1944: dalla barbarie verso la civiltà“.