Punta Macerone, via ai lavori. Così l’Oasi prende forma

Partiti i lavori a Punta Macerone. Lo ha comunicato il sindaco di Tuoro, Maria Elena Minciaroni, spiegando che fino alla fine dei lavori, sarà vietato l’ ingresso in tutta l’ area di cantiere e interdetto l’accesso alla punta e nelle zone limitrofe. Il progetto dell’Oasi di Punta Macerone prevede una nuova rete ecologica dedicata alla mobilità lenta ed alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, ambientali e paesaggistiche, con il quale l’amministrazione comunale intende riqualificare l’area di Punta Macerone coniugando le esigenze di fruibilità turistica dell’area con gli aspetti di tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico delo. Il progetto prevede il recupero e la realizzazione di nuovi sentieri, non solo fisici ma anche esperienziali, finalizzati a visite guidate e sessioni didattiche legate all’Eco-sostenibilità e alla tutela del patrimonio naturalistico. Lo sviluppo dei sentieri naturalistici, da percorrere a piedi, in bike o a cavallo, si dispiegherà in parte sui percorsi già presenti nell’area, arricchiti da nuovi punti di sosta e infrastrutture leggere per la fruizione turistica e l’educazione ambientale, in parte su sentieri da recuperare e in parte su nuovi sentieri da realizzare nelle zone umide lungo la costa ovest. Insieme alla valorizzazione del sistema naturalistico, il progetto prevede interventi rivolti a migliorare l’esperienza di visita per gli utenti dell’Oasi, in particolare le famiglie, escursionisti e gruppi scolastici, attraverso la realizzazione di un centro di visita fulcro dell’ecomuseo di Punta Macerone, nuovi servizi igienici e aree di sosta per bike e cavalli.

Come il completamento del capanno in legno su palafitta esistente, centro di visita dell’Oasi, con l’apertura di finestre, la realizzazione di una rampa per disabili ed un servizio igienico, oltre ulteriori interventi di miglioramento interno ed esterno. La cabina ex- Enel, attualmente in stato di degrado, verrà completamente ristrutturata con il consolidamento delle fondazioni e delle murature con criteri antisismici, verranno previste delle aperture, infissi ed una scala interna così da poterla utilizzare come Torre di Avvistamento. Sono previsti poi interventi sulle specie arboree, la creazione di più aree di sosta, l’ installazione di nuova cartellonistica ed arredo urbano come panchine oltre che l’illuminazione.