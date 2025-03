Provvedimento del Comune: "Vietati eventi e attività al pubblico"

SPOLETO - La presenza di due lavoratori in nero, ma anche la violazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro sono costate al titolare di un noto locale di ristorazione ed intrattenimento del centro storico, la denuncia, 32mila euro di multa ed ora arriva anche l’ordinanza sindacale di "divieto di svolgimento di eventi o altre attività aperte al pubblico".

Il blitz dei carabinieri è avvenuto a metà febbraio, proprio durante i festeggiamenti del Carnevale, mentre l’atto del sindaco è datato 7 marzo. In seguito alla comunicazione del Nas dei carabinieri, i tecnici del Comune hanno ritenuto necessario effettuare una verifica per accertare eventuali irregolarità. Al sopralluogo ha partecipato anche personale dei vigili del fuoco e della Asl e sono state riscontrare varie criticità e violazioni tali da non consentire lo svolgimento di eventi di pubblico spettacolo e somministrazione temporanea di bevande o alimenti.

"In particolare – si legge nell’atto – sono emerse gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità".

Diverse irregolarità anche per la sicurezza dei lavoratori sono stare riscontrate nella cucina. Una delle uscite di sicurezza dava, inoltre, su un cantiere esterno e anche nel cortile sono stati individuati pericolosi cavi elettrici.