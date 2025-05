Provincia, ecco i cantieri. Lavori per 500mila euro su tre strade provinciali

Al via i lavori per rifare le strade. L’amministrazione provinciale ha reso noto che inizieranno la prossima settimana tre importanti interventi su altrettante strade di competenza dell’ente finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale. I lavori saranno finanziati con risorse proprie dell’ente ammontanti a 550mila euro derivanti dall’avanzo di amministrazione e dedicati specificatamente alle manutenzioni stradali. I cantieri riguarderanno la Sp 37 Montecastrilli-Avigliano Umbro–Melezzole, nella frazione di Melezzole (comune di Montecchio), la Sp 38 Sambucetole-Castel dell’Aquila (da Sambucetole di Amelia verso Castel dell’Aquila, comune di Montecastrilli) e la Sp 33 fra i comuni di Lugnano in Teverina e Attigliano. Tutti gli interventi riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale nelle porzioni che presentano condizioni di usura tali da richiedere maggiori attenzioni. Sulla Sp 37 i lavori interesseranno tratti dal km 15+230 al km 21+300. Sulla Sp dal km 2+450 al km 3+770 e sulla Sp 38 dal km 6+150 al km 6+685. "Continua – dichiara il vicepresidente Francesco Maria Ferranti - l’impegno della Provincia sulla sicurezza stradale e continua l’attenzione verso i comuni del territorio su un settore fondamentale come la viabilità che, oltre a garantire sicurezza, è anche motore di crescita economica e di connessione fra i vari territori. La Provincia mantiene costante il dialogo con le realtà comunali non solo sulle strade ma anche su molti altri aspetti, tenendo fede agli impegni assunti dal presidente Bandecchi".