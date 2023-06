Provincia, Dominici resta Chiesto parere al Ministero

Gli avvicendamenti dei consiglieri della Provincia di Perugia continuano a tenere banco. La segreteria generale dell’ente, infatti, farà un interpello al Ministero della Pubblica amministrazione per capire se nella surroga dei consiglieri bisogna tener conto della proclamazione degli eletti oppure della convalida che avviene nella prima seduta del consiglio comunale. La linea che si è deciso di tenere al momento è quella rispetto alla convalida degli eletti nei Consiglio comunali. Così facendo Giovanni Dominici (consigliere di Umbertide che è il primo dei non eletti della Lega nella sua città e che rientra in Aula grazie alla nomina ad assessore di Francesco Cenciarini) verrebbe confermato in Provincia e di conseguenza non entrerebbe al suo posto Francesco Rubeca (Fratelli d’Italia, Magione). Conferme per gli ingressi di Gino Puletti (Perugia) al posto di Nicola Alemanno e di Scilla Cavanna (Assisi) al posto di Cristian Betti (Pd, Corciano).