Prove ufficiali, strategia di Giostra. Ecco i binomi cavaliere-cavallo

La Quintana è spettacolo e cultura, ma anche strategia di gara. In questo senso si inseriscono le Prove ufficiali, previste domani alle 21 al Campo de li giochi, dove ogni Rione avrà l’ultima possibilità di provare i cavalli, in vista della Giostra della Sfida, che si svolgerà il 14 giugno. L’appuntamento di domani si preannuncia particolarmente interessante, anche per la presenza di numerosi nuovi binomi cavaliere-cavallo. Come sempre i cavalieri avranno a disposizione tre giri ciascuno. L’ordine di partenza è stato estratto durante la Cena Grande. Lo Spada, con Tommaso Finestra, proverà Cherry Season e Saphire Moonlight. Seguirà il Badia con Davide Di Marti e i cavalli L’incanto e Bisous au chocolat. Toccherà quindi al Pugilli, con il cavaliere Pierluigi Chicchini e cavalli Run to me e Ramadas. Il Giotti ha Raul Spera e i cavalli Iakin e Un uomo felice, mentre il Croce Bianca, che può contare su Lorenzo Melosso, proverà Sopran Headley e Texas Cactus. Per l’Ammanniti in corsa Mattia Zannori e i cavalli Franceschina e Seurat. Poi il Morlupo con Mario Cavallari che proverà Luisita e Travasa. La Mora schiera Adalberto Rauco con i cavalli Morgana e Julia Doc. Il Cassero, con Luca Innocenzi, Easy Secret, Security Reason e Calandra. Chiuderà le prove ufficiali il Contrastanga con Daniele Scarponi e i cavalli Once Upon a time e Camila Vargas.

Inaugurato, intanto, il Quintana Point, ospitato nei rinnovati spazi dell’ex teatro Piermarini, in corso Cavour. Il Quintana Point si presenta quest’anno con un’immagine completamente rinnovata, frutto di un doppio intervento coordinato tra Comune di Foligno ed Ente Giostra. Grazie al programma Art Bonus, il Comune ha realizzato un’importante opera di riqualificazione strutturale e ambientale degli spazi: nuova illuminazione artistica con faretti a Led montati su binari in acciaio, pannellature in legno con sistema di aggancio per esposizioni e un restyling complessivo dell’area espositiva, che restituisce dignità e bellezza agli ambienti dell’ex Teatro Piermarini.

Parallelamente, l’Ente Giostra ha curato il rinnovo dell’allestimento interno, dello studio di registrazione del Quintana Channel e ha dato nuovo slancio alla componente culturale con una mostra d’arte dedicata alla manifestazione.