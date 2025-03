Promozione del territorio e prodotti turistici. L’amministrazione municipale cerca partner

SPOLETO Promozione del territorio, il Comune cerca partner. È online l’avviso per acquisire, da parte di operatori economici, la manifestazione di interesse per l’ideazione, la programmazione, la realizzazione e la vendita di servizi relativi alla promozione del territorio, di gadget e prodotti turistici, di informazione e accoglienza turistica da svolgere prevalentemente in compresenza con il personale comunale. L’attività avrà come sede principale lo Iat, attualmente in via del Mercato 18, per la durata di 18 mesi. Gli interessati potranno presentare la propria candidatura compilando la domanda di partecipazione ed inoltrandola via Pec all’indirizzo: [email protected] entro e non oltre le 10 di giovedì 20 marzo. Possono presentare istanza gli operatori economici operanti nel settore del turismo.