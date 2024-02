Progetto di Piazza Mazzini: "Chi sapeva della modifca?"

"Chi ha autorizzato la modifica del progetto del sottofondo di Piazza Mazzini?". Domanda che si pongono i consiglieri comunali di FI – Bastia Popolare, Antonio Bagnetti, Franco Possati, Ramon Rustici e Gianluca Ridolfi di recente usciti dalla maggioranza – che sulla questione hanno presentato un ordine del giorno. In particolare chiedono lumi carrabilità della nuova pavimentazione di piazza Mazzini dopo le modifiche apportate al progetto esecutivo. "La questione riguarda la mancata demolizione della vecchia soletta in cemento che, in base al progetto approvato, andava rimossa e sostituita con un nuovo elemento strutturale in calcestruzzo armato – spiega l’intergruppo –. A cantiere aperto, il direttore dei lavori avrebbe rilevato che il sottofondo in cemento, rinvenuto dopo la rimozione della vecchia pavimentazione, fosse in buone condizioni per cui si sarebbe optato per la non rimozione, ma per il rinforzo del sottofondo". Forza Italia e Bastia Popolare chiedono di conoscere la procedura adottata e se il sindaco e la Giunta fossero stati preventivamente informati della variante al progetto approvato. "Vorremmo conoscere se la politica fosse a conoscenza delle modifiche progettuali e se sono state date opportune garanzie sulla qualità del sottofondo – concludono i consiglieri –.Non è nostra intenzione entrare nel merito delle scelte tecniche, ma una volta realizzata la nuova pavimentazione, in considerazione dell’ingente investimento e del fatto che una piazza non può durare solo qualche decina di anni. Vogliamo essere certi che la resistenza al traffico veicolare sia comunque garantita".