Progetti all’insegna della solidarietà

TODI Progetti di alto valore educativo, sociale e umanitario per perseguire il "servizio" come sostegno al valore della persona e al confronto intergenerazionale. È quanto sta realizzando il Rotary Club, guidato dal professor Sergio Guarente. Tante le iniziative in corso d’opera, dal "Progetto Sierra Leone" che coinvolge i Club umbri nell’acquisto di nuove attrezzature per l’ospedale di Pujehun al "Progetto Colombia" in collaborazione con la Caritas della Diocesi di Orvieto-Todi che ha previsto la realizzazione di un forno e di una impastatrice nella cittadina di Armenia, per dare un’opportunità di lavoro ad un gruppo di giovani orfani. Adesso si lavora a un corso di formazione per parrucchieri: il referente Piero Montecchiani si reca periodicamente in Colombia per proseguire nella promozione di miglioramento dei servizi e delle opportunità di lavoro per le fasce disagiate della popolazione armena. "Il nostro Club – afferma il presidente Guarente - è orgoglioso di contribuire allo sviluppo economico comunitario con questo Progetto. Gli effetti positivi del progresso delle condizioni economiche nelle comunità sono indubitabili, generando cultura, emancipazione e integrazione e favorendo un clima di esistenza pacifico, che è alla base del futuro di qualsiasi nazione".

