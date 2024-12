Produttori d’olio. Ultimi giorni per il concorso

Da oltre trent’anni la Camera di Commercio dell’Umbria promuove l’olivicoltura di qualità, contribuendo a rendere la regione una delle più apprezzate d’Italia per la sua tradizione olivicola. Tra le iniziative di punta ci sono il Premio Nazionale Ercole Olivario ed il Premio Regionale Oro Verde dell’Umbria che ha un ruolo fondamentale nell’orientare il mercato e nel valorizzare l’autenticità dell’olio umbro.

L’Umbria è una delle regioni italiane più vocate alla produzione di olio di alta qualità, una terra dove l’ulivo è da secoli parte integrante del paesaggio e dell’economia locale. L’olio umbro si distingue per le sue caratteristiche etiche, ambientali e sociali, e il Premio Oro Verde nasce proprio per celebrare l’olio come simbolo di un territorio ricco di tradizione e cultura.

Ogni anno, gli olii partecipanti vengono prelevati dalle aziende e sottoposti a un’analisi rigorosa e anonima da parte di una giuria di esperti, guidata dai capi panel Angela Canale e Giulio Scatolini, professionisti di riconosciuta esperienza.