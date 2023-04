Primo sondaggio elettorale Boom di Leonardo Latini, che però non si presenta

Nel primo sondaggio elettorale per le amministrative al Comune di Terni a fare boom di voti è il sindaco uscente Leonardo Latini della Lega che, fatto fuori dalla coalizione di centrodestra, non parteciperà alla tornata. Nel centrosinistra il candidato sindaco Claudio Fiorelli (M5S) appare in vantaggio su Josè Maria Kenny. E’ quanto emerge dal sondaggio commisionato a Winpool dal consigliere regionale Thomas De Luca (M5S). Le interviste sono state effettuate tra il 31 marzo e il 3 aprile (quando Latini era ancora presumibilmente in campo per il secondo mandato) e il sondaggio si basa su 900 risposte ( a fronte di ben 2372 rifiuti). Le intenzioni di voto prevedono due scenari: il primo mette a confronto tre candidati sindaci del centrosinistra e tre del centrodesta; il secondo il solo Fiorelli (in un’ipotesi di campo largo già sfumata) con i tre di centrodestra. Nello scenario A questi i risultati: nel centrosinistra Fiorelli 19%, Kenny 16%, Paolo Cianfoni (lista civica dell’alleanza degli innovatori) 3%; nel centrodestra Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare) 13%, Leonardo Latini (Lega 38%), Orlando Masselli (Fdi, con partiti collegati) 11%. Nello scenario B, Fiorelli (centrosinistra teoricamente unito) al 32%, Latini al 35%, Bandecchi al 17% e Masselli al 16%. Insomma in entrambi gli scenari Latini sarebbe stato il più votato. Un quasi 40% di preferenze che di fatto torna in circolo, in teoria nel centrodestra. Per la cronaca sono candidati sindaco anche Emanuele Fiorini, civico di centrodestra, e Silvia Tobia di Potere al popolo.

Ste.Cin.